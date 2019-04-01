أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس في بيان، اليوم الاثنين، أن صاروخاً روسياً من نوع سويوز سيطلق عام 2020 أول قمر صناعي تونسي على أن يحمل إسم "تحدي 1".

وأضاف المصدر نفسه أنه تم الإثنين توقيع عقد بين مجموعة "تلنات" التونسية وشركة "جي كاي لاونش سورفيزس" الروسية المتخصصة باطلاق الصواريخ لأهداف تجارية، وذلك خلال احتفال أقيم في صفاقس في تونس.

وجاء في البيان أن الطرفين وقعا عقداً "لإطلاق أول قمر صناعي تونسي "تحدي 1" بواسطة الصاروخ الروسي "سويوز-2".

وأضافت الوكالة أن مشروع "تحدي1" هو مشروع علمي الهدف منه تقديم مقاربة جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها العملية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صاروخ روسي يطلق أول قمر صناعي تونسي عام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.