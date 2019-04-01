كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الدفاع الجزائرية تنفي شائعة إقالة قائد أركان الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت وزارة الدفاع الجزائرية، الأخبار التي راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إقالة الرئيس بوتفليقة لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح وتعيين اللواء سعيد باي خلفا له.

وكتبت الوزارة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مساء الاثنين: "إلى جميع المتواجدين بالصفحة الخبر الذي ينتشر حاليا حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة".

وتناقلت مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر إقالة قايد من رئاسة أركان الجيش الجزائري، وتعيين اللواء سعيد باي خلفا له.