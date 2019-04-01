كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غوتيريش يدعو إلى الحفاظ على "الطبيعة المقدسة" لمدينة القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إلى ضرورة الحفاظ على "الطبيعة المقدسة" لمدينة القدس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"استيفان دوغريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، من مقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوغريك "إن النداء الذي أطلقه بابا الفاتيكان فرانسيس والعاهل المغربي الملك محمد الخامس بشأن القدس، يمثل موقف الأمين العام منذ وقت طويل".

وأضاف: "إن القدس ذات طبيعة مقدسة للديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية، وتجب المحافظة عليها".

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يشار أن العاهل المغربي وبابا الفاتيكان أطلقا، السبت، نداءً مشتركًا بشأن المدينة الفلسطينية المحتلة، للتأكيد على ضرورة الحفاظ على مكانتها كتراث إنساني مشترك، وأرضًا للقاء والتعايش.

جاء ذلك في إطار زيارة أجراها البابا إلى المملكة، هي الأولى له، يومي السبت والأحد.

وأثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غضبا عربيا وانتقادات دولية بإعلانه، في 6 ديسمبر2017، القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، التي تحتل المدينة الفلسطينية منذ عام 1967.

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