كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إفشال محاولة تسلل للميليشيا الحوثية شرق التحيتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر يمنية محلية، إن ميليشيا الحوثي تقوم بنزع الألغام التي زرعتها سابقاً في مناطق ومزارع مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأضافت المصادر وفقاً لموقع "مسام" الإعلامي، أن الميليشيات تنزع الألغام استعداداً لشن هجوم على مواقع قوات المقاومة اليمنية المشتركة في التحيتا.

واستهدفت الميليشيا مواقع العمالقة، شرق التحيتا، بقذائف الهاون بالتزامن مع محاولة تسلل لزرع الألغام تصدت لها ألوية العمالقة وكبدتها خسائر فادحة.