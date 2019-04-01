مدرب برشلونة: 6 انتصارات وسنتوج باللقب

يركز إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة على الفوز في ست من آخر تسع مباريات في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم من أجل الحفاظ على اللقب.

ويتقدم الفريق القطالوني بعشر نقاط على أتليتيكو مدريد قبل مواجهتهما يوم السبت وبعد أن يحل ضيفا على فياريال المتعثر يوم الثلاثاء.

وأبلغ بالبيردي الصحفيين يوم الاثنين ”هناك تسع مباريات وإذا انتصرنا في ست منها سنتوج باللقب.

”في المباريات الأخيرة من الموسم تحصل الفرق المتعثرة على الكثير من النقاط“.

وأضاف ”لا يجب أن ننظر إلى ما هو أبعد من مباراة الأسبوع الحالي. سيلتا فيجو وويسكا ورايو فايكانو سيقدمون كل ما لديهم وعلينا الاستعداد لهذه المواجهات“.

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ويتقدم فياريال صاحب المركز 17 بنقطة واحدة فوق منطقة الهبوط بعدما فرط في تقدمه بهدفين ليخسر 3-2 أمام مستضيفه سيلتا فيجو يوم السبت.

وأشار بالبيردي إلى أن لقب الدوري هو الأولوية للفريق وليس دوري أبطال أوروبا إذ سيلعب برشلونة ضد مانشستر يونايتد في ذهاب دور الثمانية في العاشر من أبريل نيسان.

وشرح مدرب برشلونة ”تاريخيا عندما يفوز برشلونة بدوري الأبطال يفوز بالدوري أيضا.

”أعلم أنها بطولة تحبها الجماهير واللاعبون والجميع لكن دوري الأبطال يمكن أن تخدعك في أي مباراة وفي 15 دقيقة سيئة“.

وأضاف ”على النقيض ففي الدوري يمكن أن تحكم على نفسك منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة من الموسم. هي الأساس وفيها تحكم على نفسك كل أسبوع“.