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شباب المحمدية يضمن رسميا صعوده للقسم الثاني والاتحاد البيضاوي يحتاج لنقطة وحيدة

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عثمان رضى 0 تبليغ

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بعد فترة غير قصيرة من “التهميش” في أقسام الهواة، تمكن فريق شباب المحمدية العريق، من ضمان الصعود للقسم الوطني الثاني، وذلك بعد أن ضمن احتلاله أحد المركزين المؤهلين للقسم الموالي، في القسم الوطني الأول هواة.

وانتصر فريق شباب المحمدية، على ضيفه بلدية ورزازات، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم، في إطار الجولة 26، ليضمن بذلك أحد المركزين المؤهلين، إذ يبعد بفارق 4 نقاط عن الاتحاد البيضاوي، و14 نقطة عن النادي المكناسي.

وبات الاتحاد البيضاوي، الذي حقق هو الآخر الفوز في نفس الجولة، على بعد نقطة وحيدة فقط من أجل إعلان صعوده الرسمي للقسم الثاني، مع العلم أن الفريق سيخوض 4 مباريات متبقية من هذا الموسم.

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