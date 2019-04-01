وضع الأسئلة بالعربية في امتحان المحاماة يثير غضب المرشحين: نصفنا درس القانون بالفرنسية وأين تكافؤ الفرص؟

تفاجأ عدد من المترشحين الذين اجتازوا مباراة المحاماة، أمس الأحد، من وضع جميع الأسئلة باللغة العربية، رغم أن جزء كبير منهم درس القانون باللغة الفرنسية، الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج داخل قاعات الامتحان، والمطالبة بترجمة الأسئلة إلى الفرنسية لتحقيق تكافؤ الفرص، وحتى يتمكن أصحاب التكوين الفرنسي من الإجابة على الامتحان.

وعلم “اليوم 24” أن وزارة العدل، وبصفتها قيمة على منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وضعت ثلاثة أسئلة، الأول في المادة المدنية، والموضوع الثاني في المادة الإدارية، والأخير في المادة الجنائية، كلها باللغة العربية.

مصادر الموقع كشفت أن عدد كبير من المترشحين اضطروا إلى ترجمة الامتحان من اللغة العربية إلى الفرنسية حتى يتمكنوا من الإجابة عنه، قبل أن تُملى عليهم صيغة مترجمة من الأسئلة من مصدر مجهول، ومن المفروض أن يكون محلفا في هذه الحالات، حسب مصادر الموقع

وأضافت مصادر الموقع أن مدير مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، حسن القاسم برر وضع الوزارة للأسئلة باللغة العربية كون أن المحامون في المغرب يحررون مذكراتهم باللغة العربية، كما أن كل مرافعاتهم في المحاكم تكون بالفصحى دون أي لغة من دونها.

وتساءل المرشحون لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة عن إمكانية رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدراية، بخصوص اللغة التي طرحت بها الأسئلة في الشق الكتابي في من المباراة، بالإضافة إلى طرح سؤال لماذا تبقى مهنة المحاماة تابعة لوزارة العدل رقم أنها مهنة مستقلة.

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