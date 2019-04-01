جيبور يرغب في مغادرة الوداد وباباتوني قد يلحق به

يبدو أن أيام المهاجم الليبيري، ويليام جيبور، بفريق الوداد البيضاوي، باتت معدودة، بعد أن قرر اللاعب مغادرة الفريق، مع انتهاء الموسم الرياضي الحالي، وذلك بعد أن فشل في إثبات نفسه، وضمان مكانة رسمية له في الخط الأمامي للوداد.

وعلم “اليوم24” من مصدر مطلع، أن ويليام جيبور، طلب من إدار النادي الرحيل، مع نهاية الموسم الرياضي الحالي، من أجل خوض تجربة أخرى، الموسم المقبل، والانتقال لفريق آخر، في “الميركاتو” الصيفي القادم.

ومن المرتقب أن يجالس جيبور، رئيس النادي، سعيد الناصيري، من أجل إيجاد صيغة لفك العقد، الذي يربطه لثلاث سنوات مع الوداد.

أجنبي آخر في الوداد، يقترب من مغادرته هذا العام، الأمر يتعلق باللاعب النيجيري ميشيال باباتوندي، والذي قدم موسما متذبذبا، إذ من المرتقب أن يغادر النيجيري، الفريق الأحمر، الصيف القادم.