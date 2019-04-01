فاران يتخذ قراره النهائي ويحسم مصيره مع الريال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الفرنسي رافاييل فاران، اتخذ قراره بالنهائي بالرحيل عن صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما نقله برنامج "الشرينجيتو"، فإن "فاران أخبر إدارة ناديه، برغبته في الرحيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضاف البرنامج الإسباني الشهير، أن رحيل رافاييل فاران، من المتوقع أن يتكلف حوالي 100 مليون يورو.

وخرجت تقارير صحفية على مدار الأيام الماضية، لتكشف عن توجيه كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، نصيحة لإدارة ناديه الإيطالي، بضرورة التعاقد مع فاران، في الصيف المقبل.

وانضم فاران لصفوف ريال مدريد في موسم 2011-2012، وعانى في البداية من صعوبة المنافسة مع بيبي، قبل أن يدخل التشكيلة الأساسية للملكي، علمًا بأنه يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 500 مليون يورو.