مورينيو يحدد شروطه للعودة إلى التدريب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، رغبته في العودة إلى عالم التدريب مجددا بدء من الموسم القادم، مؤكدا أنه لا يعاني نتيجة ابتعاده عن التدريب في الآونة الأخيرة.

وذكر مورينيو خلال مشاركته في منتدى للمدربين بمدينة بورتيماو (جنوب البرتغال): "لا أعاني بسبب ابتعادي عن التدريب. لدي الوقت الكافي للتفكير في أشياء أخرى، لكن للأمانة أريد العودة في الموسم المقبل".

وأشار المدرب البرتغالي، الذي لا يرتبط بأي فريق منذ فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في كانون الأول/ديسمبر الماضي بسبب تراجع النتائج، إلى أنه يرغب في أن يمنحه فريقه الجديد، والبطولة التي سينافس فيها الحماس والدافع.

وأردف "قررت عدم العودة للتدريب حتى بداية الموسم المقبل، وحتى هذا الوقت، يجب أن ألتحق بفريق وبطولة يمنحاني الحافز".

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وأقر صاحب الـ56 عاما برغبته في تدريب المنتخب البرتغالي يوما ما، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا الأمر ليس ضمن خططه على المدى القريب.

وأضاف مازحا "فرناندو (سانتوس) لا تقلق، لست مهتما بتدريب المنتخب الآن، أو حتى في الفترات المقبلة. نحن صديقان".

وأتم "أرغب في هذا الأمر قبل إنهاء مسيرتي، لكن بما أنه مازال أمامي الكثير، فالأمر لن يتم في الوقت الحالي، وسنرى إن كانت ستأتي الفرصة أم لا".