شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: 40 دولة رفضت نقل سفاراتها للقدس.. وقرار الجولان باطل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، اليوم (الاثنين)، أن الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان باطل.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وكل دول العالم رفضته، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تنصب نفسها القائمة بأعمال القانوني الدولي.

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وأضاف “ذكي” في تصريح لقناة “الحدث” أن جهود الدول العربية حالت دون نقل 40 دولة لسفاراتها إلى مدينة القدس.

وتابع أن جهوداً عربية مشتركة تبذل حالياً مع المجتمع الدولي لمنع أي دولة من أن تحذو حذو الولايات المتحدة في نقل سفارتها إلى القدس”.

وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على أن فلسطين ليست وحيدة وتقف بجوارها كل الدول العربية، وحين تتوفر الإرادة السياسية للدول العربية يتحقق الكثير.