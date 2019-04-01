بغداد تبدأ السماح بدخول الإيرانيين دون رسوم تأشيرات

بدأت العراق امس تنفيذ قرار السماح للزوار الإيرانيين بالدخول إلى العراق بدون تحصيل رسوم على تأشيرات الدخول، وذلك في مقابل قرار إيراني مماثل. وقال صفحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي على “فيسبوك” إن “مجلس الوزراء وافق على تصفير رسوم سمات الدخول لمواطني الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل، استنادا إلى أحكام المادة 36 من قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 بدءا من تاريخ 1/4/2019″. كما تمت الموافقة على “تصفير الأجور المأخوذة لهيئة السياحة عن المجاميع السياحية القادمة من جمهورية إيران الإسلامية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 279 لسنة 2018″، بحسب القرار”.

وأعلنت السفارة الإيرانية في بغداد، أمس الاول عن مباشرتها وجميع قنصليات إيران في العراق، بإصدار تأشيرات مجانية للعراقيين الذين يعتزمون السفر لإيران اعتبارا من امس الاثنين. وناقش الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أثناء زيارته للعراق، الشهر الماضي، مسألة الاتفاق على إلغاء رسوم التأشيرات بين البلدين. ويمر نحو مليون ونصف المليون إيراني عبر الحدود إلى العراق سنويا للمشاركة في المراسم الدينية .

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