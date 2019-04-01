رئيس مجلس المستشارين المغربي يستقبل وفد مجلس الدولة

في السياسة 2 أبريل,2019 نسخة للطباعة

تأتي ضمن تدعيم الصلات وتقوية الروابط بين البلدين الشقيقين

استقبل معالي حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين المغربي أمس وفد الجانب العماني من لجنة الصداقة العمانية المغربية بين مجلس الدولة ومجلس المستشارين وذلك بمقر المجلس في العاصمة الرباط برئاسة المكرم عبد القادر بن سالم الذهب وبحضور المستشار العربي المحرشي رئيس الجانب المغربي من لجنة الصداقة العمانية المغربية وأعضاء اللجنة من الجانبين، ضمن إطار زيارة الوفد الحالية إلى المملكة المغربية الشقيقة.

ورحب معالي رئيس مجلس المستشارين المغربي في بداية اللقاء بوفد مجلس الدولة بسلطنة عمان منوها على حرص البلدين الشقيقين في تطوير التعاون بينهما في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأشاد معاليه بالدور الذي تقوم به لجنة الصداقة بين مجلس الدولة ومجلس المستشارين في تدعيم الصلات وتقوية الروابط بين البلدين الشقيقين.

من جانبه عبر المكرم عبد القادر الذهب عن شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس المستشارين على حفاوة الاستقبال.

وقال إن السلطنة والمملكة المغربية ترتبطان بعلاقات وطيدة في ظل حرص قيادتي البلدين حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تنمية وتطوير هذه العلاقات والدفع بها إلى أفاق أرحب بما يعود على البلدين الشقيقين بالنفع والفائدة.

وأوضح المكرم الذهب الى أن لجنة الصداقة العمانية المغربية تسعى حثيثاً في سبيل تعزيز التعاون الثنائي، وخاصة فيما يتصل بالجوانب البرلمانية وتبادل الخبرات بين مجلس الدولة ومجلس المستشارين.

تم خلال اللقاء استعراض السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية، وأفاق التعاون المشترك في جميع المجالات.

كما تم عقد الاثنين الماضي لقاء عمل بين لجنة الصداقة العمانية المغربية ترأس المكرم عبد القادر الذهب رئيس الجانب العماني من لجنة الصداقة بين مجلس الدولة ومجلس المستشارين، فيما ترأس من الجانب المغربي العربي المحرشي رئيس المستشارين وبحضور أعضاء اللجنة من الجانبين، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بأنشطة اللجنة.

والتقى الوفد في إطار الزيارة بالوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محمد عبدالنباوي، كما التقى بكاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي جميلة المصلي.