الرئيس الجزائري يعلن تشكيل حكومة جديدة

في السياسة 2 أبريل,2019 نسخة للطباعة

تحقيق مع 7 من رجال الأعمال بتهم فساد

الجزائر ـ رويترز : أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء أمس الاول أسماء 27 وزيرا أعضاء حكومة تصريف الأعمال التي أعلن عن نيته تشكيلها في وقت سابق من الشهر الجاري ضمن خطوات لتهدئة أزمة الاحتجاجات المطالبة برحيله. وشمل التشكيل، 27 وزيرا برئاسة الوزير الأول المكلف، نور الدين بدوي، برز فيها احتفاظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع، مع إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء الذي كان يشغله رمطان لعمامرة. واحتفظ الفريق أحمد قايد صالح بمنصب نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش. وعين صابري بوقادوم وزيرا للخارجية خلفا للعمامرة الذي كان يتولى الخارجية إلى جانب منصب نائب رئيس الوزراء، فيما تولى محمد عرقاب منصب وزير الطاقة.

وفي الحادي عشر من مارس الحالي كلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدوي بتشكيل حكومة جديدة واستحدث منصب نائب رئيس الحكومة يشغله وتولاه رمطان لعمامرة الذي حمل أيضا حقيبة الخارجية. وتعهد رئيس الحكومة المكلف نور الدين بدوي بالإعلان في بداية الأسبوع التالي عن الحكومة الجديدة، لكنه أخفق في تشكيلها، بعد رفض الأحزاب والنقابات والشخصيات المستقلة المشاركة في الحكومة.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي حراكا شعبيا كبيرا يرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة التي تنتهي الشهر المقبل، وهو ما رد عليه بوتفليقة بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الشهر المقبل والدعوة لندوة وطنية لرسم مسار المرحلة المقبلة تفضي لانتخابات لا يترشح لها. في سياق متصل، رجحت صحيفة “النهار” الجزائرية أن يتم تعيين رئيس جديد لمجلس الأمة لإدارة شؤون الدولة. ونقلت الصحيفة على موقعها الإلكتروني عن مصادر مطلعة أن “السلطات تعمل على ضمان فترة انتقالية في إطار مبادئ الدستور”. وكانت تقارير إخبارية جزائرية ذكرت مساء أمس الاول أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل من منصبه نهاية الأسبوع الحالي. وتنتهي الولاية الرابعة لبوتفليقة، الذي يرأس الجزائر منذ عام 1999، يوم 28 أبريل الجاري.

على صعيد اخر، ذكر تلفزيون النهار أن السلطات الجزائرية صادرت جوازات سفر سبعة من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد. وأمس الاول اعتقلت السلطات أيضا رجل الأعمال الجزائري البارز علي حداد ، وهو من الدائرة المقربة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يواجه مظاهرات حاشدة تطالب باستقالته منذ أكثر من شهر.ويريد المتظاهرون في الجزائر، الواقعة في شمال أفريقيا والمنتجة للنفط والغاز، جيلا جديدا من القادة ليحل محل النخبة الحاكمة التي يرى الكثير من الجزائريين أنها ليست على صلة بالناس وغير قادرة على إنعاش الاقتصاد المتعثر والمثقل بالمحسوبية. ولم ترد تفاصيل بعد عن الاعتقالات.