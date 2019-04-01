البشير: المظاهرات مشروعة لكنها أخلت بالنظام العام

قرارات حكومية بإعفاء مسؤولين وحل صندوق إعمار

الخرطوم ـ وكالات: قال الرئيس السوداني عمر البشير أن المظاهرات التي شهدتها شوارع السودان مؤخرا تحمل مطالب مشروعة، لكن عددا منها أحدث خللا في النظام العام.وفي كلمة له أمام البرلمان السوداني أمس الاثنين، حذر البشير من “الاستغلال الخاطئ” للمظاهرات.وقال الرئيس السوداني:”بعض الجهات حاولت استغلال المظاهرات في الشارع لخدمة أهدافها السياسية”، لكنه أشار إلى أن بلاده تشهد مرحلة جديدة في المسار السياسي، وأكد التزام الحكومة بأن تكون على مسافة واحدة من الجميع.وأكد البشير أن “السلام قد عم في أرجاء السودان “، وأن “مرحلة الإعمار قد بدأت الآن”، متعهدا بأن يكون عام 2019 عام السلام.ووعد الرئيس السوداني بالتصدي للفساد في السودان بالتدابير القانونية، مشيرا إلى أن فرض القانون لا يكتمل إلا”برقابة المواطنين”، الذين طلب منهم “النهوض”.وشدد البشير على أهمية تمويل الحكومة للمشروعات الصغيرة للشباب، وتوفير الوحدات السكنية لهم.

هذا، وجدد البشير الدعوة للقوى السياسية المعارضة وقوى الشارع والمجتمع المدني للموافقة على الدخول في الحوار، وفق تدابير وإجراءات يتم الاتفاق عليها معا باعتباره الخيار الأوحد للوصول بالسودان إلي بر الأمان، ولتأسيس حاضنة قومية تتسع الجميع.وأكد البشير أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من الإجراءات التي تعزز مسار الحوار، وتهيئ السودان للتحول الوطني، لافتا إلى أن التحولات التي شهدتها السودان في المسار السياسي، والبناء الهيكلي للدولة تمثل قاعدة لبناء منظومة صالحة للجلوس والتفكير من أجل الخليج 365. وسيطرت قضايا السلام والشباب بشكل لافت على خطاب البشير أمام البرلمان، وغابت عنه أي حلول للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بالسودان.

وكان رئيس الوزراء السوداني محمد طاهر إيلا أعلن أمس الأول حل صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان, بعد ما يزيد عن عشرة أعوام من إنشائه بهدف إعادة ما دمرته الحرب في ثلاث ولايات بشرق السودان، هي كسلا والبحر الأحمر والقضارف.وأوكل إيلا للهيئة القومية للطرق والجسور مسؤولية الإشراف والمتابعة الفنية لمشروعات الطرق التى كان يتولاها الصندوق قبل حله, ولوزارة الموارد المائية والري والكهرباء مسؤولية التنفيذ والمتابعة والإشراف على مشروعات الكهرباء.ووجه القرار وزارة المالية للاستمرار فى تمويل مشروعات الصندوق وفق ماهو مخطط في ميزانية العام 2019 .وأثير جدل كبير حول صندوق تنمية وإعمار الشرق وجدوى المشروعات التي يقوم بها الصندوق وتأثيرها على حياة المواطن في شرق السودان ونجاحه في إعمار المناطق المتضررة بالحرب فضلا عن مدى إيفاء الحكومة في الخرطوم بالتزامها في تمويل الصندوق بمبلغ “600″ مليون دولار.وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني إن قرارا بإعفاء ستة وكلاء وزارات وتعيين آخرين بديلا عنهم, فضلا عن إعفاء عدد من المديرين العامين بالمؤسسات والشركات الحكومية ,جاء ضمن مراجعة كاملة للمهام والاختصاصات بمؤسسات وأجهزة الدولة, وللحد من الخسائر المتواصلة في تلك المؤسسات، بجانب رفع كفاءة العمل والالتزام بلوائح وقوانين الخدمة المدنية.

ميدانيا، خرج متظاهرون في عدد من الأحياء في العاصمة السودانية الخرطوم , احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية في السودان وللمطالبة بإسقاط النظام , فرقتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع.وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عدة تظاهرات اندلعت بأحياء الشجرة الحمداب في الخرطوم واحياء ود نوباي وأم مبدة والسوق الشعبي أم درمان وسوق أم درمان في مدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية, عملت الشرطة على تفريقها بالغاز المسيل للدموع فضلا عن حملة اعتقالات وسط المتظاهرين وتقديمهم لمحاكمات فورية وفق قانون الطوارئ .