"جنى" عين فلسطين على العالم.. إبداع من رحم المعاناة

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جنى التميمي.. قصة نجاح وكفاح فلسطينية ولدت من رحم المعاناة وتوجت بدعم من "العين الإخبارية" لتتمكن من استكمال مسيرتها في توصيل رسالة الشعب الفلسطيني إلى العالم.

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