الان تتابع نقابات الجزائر تعلن إضرابا مفتوحا يوم 10 أبريل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 14 دقيقة - 12:17 ص, 2 أبريل 2019 م التعليقات: 0 رفضت 12 نقابة في الجزائر تشكيلة الحكومة الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة أمس الأول، وأعلنت إضرابا في 10 أبريل.

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