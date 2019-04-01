الان تتابع تدمير كهفين لتخزين الطائرات دون طيار ومنصات صواريخ للحوثيين في صنعاء (فيديو) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تم استهداف وتدمير (كهفين) لتخزين الطائرات دون طيار بصنعاء وبعض منصات الصواريخ في صعدة تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وفقا للوكالة الرسمية السعودية.

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