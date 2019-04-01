الان تتابع رويترز: البنتاغون يعمل على إتمام إجراءات تسليم السعودية صواريخ ثاد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قالت مصادر مطلعة لـ”رويترز”، إن شركة لوكهيد مارتن تقترب من الحصول على عقود من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تتجاوز قيمتها ملياري دولار لبيع صواريخ ثاد الدفاعية والتي من المقرر تسليم بعضها للسعودية.
كان مسؤولون سعوديون وأمريكيون قد وقعوا في نوفمبر تشرين الثاني خطابات تضفي الصبغة الرسمية على شروط شراء المملكة 44 منصة إطلاق ثاد وصواريخ ومعدات مرتبطة بها.
وقالت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن أسمائها إن الوزارة قد ترسي العقود مساء يوم الاثنين على أقرب تقدير.
وامتنع متحدث باسم لوكهيد مارتن عن التعليق، بينما لم يرد ممثل للبنتاجون على طلب للتعقيب.
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