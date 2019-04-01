الان تتابع الدفاع الجزائرية تنفي إقالة رئيس أركان الجيش من منصبه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 60 دقيقة - 11:32 م, 1 أبريل 2019 م التعليقات: 0 نفت وزارة الدّفاع الجزائرية، مساء اليوم الاثنين، خبر إقالة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح من منصبه كنائب لوزير الدّفاع.

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