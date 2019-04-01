مسؤول أمريكي: واشنطن تريد خفض صادرات النفط الإيرانية للصفر

جدة - عمرو شويل قال مسؤول أميركي، إن واشنطن تعمل بجهد على دفع صادرات إيران النفطية إلى عتبة الصفر.

وأضاف: “العقوبات المرتقبة على إيران تأتي بمناسبة عام على الانسحاب من الاتفاق النووي”.