الان تتابع مسؤول أمريكي: واشنطن تريد خفض صادرات النفط الإيرانية للصفر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مسؤول أميركي، إن واشنطن تعمل بجهد على دفع صادرات إيران النفطية إلى عتبة الصفر.
وأضاف: “العقوبات المرتقبة على إيران تأتي بمناسبة عام على الانسحاب من الاتفاق النووي”.
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