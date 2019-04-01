وزارة الدفاع الجزائرية تنفي استقالة "صالح"

نفت وزارة الدّفاع الجزائرية، مساء اليوم الاثنين، خبر إقالة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح من منصبه كنائب لوزير الدّفاع وتعيين اللواء سعيد باي بدلاً منه "لا أساس له من الصحة".
جاء ذلك في الصفحة الرسمية للوزارة على الأنترنت .
كان انتشر خبر عن قيام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بصفته وزيراً للدّفاع، بإقالة رئيس الأركان قايد صالح في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى وجود خلافات بين الجيش والرّئاسة.
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