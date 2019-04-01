شكرا لقرائتكم خبر عن باريس تمنح المواطنة للمعتقلة الإيرانية «نسرين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)

صوت مجلس مدينة باريس اليوم (الاثنين)، بالإجماع، على منح صفة مواطنة شرف للإيرانية نسرين سوتوده الصادر بحقها حكم في من قبل النظام الإيراني بالسجن 12 عاماً وبالجلد.

وجاء في بيان صادر عن مجلس المدينة: «إن مدينة باريس تمنحها صفة مواطنة شرف دليل دعم وإعجاب بشجاعتها الكبيرة، وتطالب بالمناسبة بإطلاق سراحها على الفور».

وعرفت سوتوده بدفاعها عن المعارضين خلال تظاهرات العام 2009 في إيران، ونالت عام 2012 جائزة ساخاروف التي يمنحها البرلمان الأوروبي للناشطات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.