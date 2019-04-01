إيران تسجن سياسيا هتفوا باسمه في المدرجات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تواجه أسر اثنين من السجناء السياسيين التشرد الآن بعد أن تلقوا إشعارا بأنه ستتم مصادرة منزل عائلتهم وممتلكاتهم المتبقية من قبل الحكومة الإيرانية.

أبلغ ابنهم إيمان صادقي مركز حقوق الإنسان في إيران (CHRI): «بالإضافة إلى منزلنا في كاشان، صادرت السلطات متجرنا في طهران. ليس لدينا مصدر دخل آخر، والآن يضعون أيديهم على منزلنا الذي نعيش فيه في طهران، وإذا أخذوا ذلك منا، فسيتعين علينا أن نعيش في الشارع، لأنه ليس لدينا مكان آخر نذهب إليه».

وأضاف: «منذ تلقينا إشعار المصادرة، شعرنا جميعا بالتوتر الشديد وذهني منشغل بما يجب فعله لأختي وجدتي اللتين تعيشان أيضا في هذا المنزل»، وذلك بحسب ما ورد بموقع حقوق الإنسان في إيران.

السجن والتشرد

منذ 2015، يقضي حسن صادقي وزوجته فاطمة مثنى عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما بعد اعتقالهما في يناير 2013 لقيامهما بتنظيم حفل حداد على والد حسن صادقي غلام حسين صادقي، وهو عضو رفيع المستوى في جماعة مجاهدي خلق المحظورة والتي تعمل الآن في المنفى.

صادرت الحكومة جميع ممتلكات الزوجين، بما في ذلك ما ورثه حسن صادق من والده، حيث يسمح القانون الإيراني للدولة بمصادرة الممتلكات في ظل ظروف معينة، مما يترك المواطنين دون أي وسيلة لجوء قانوني. ومع ذلك، أشار الصادقي إلى أن جهود الحكومة لمصادرة منزل أسرته في طهران غير قانونية.

وفقا للوائح الخاصة بتنفيذ المادة 11 من دستور إيران، فإن الممتلكات المحلية للمغتربين الإيرانيين الذين ثبتت صلاتهم بالجماعات المناهضة للدولة تخضع للمصادرة. وتضيف اللوائح أن ورثتهم في إيران يمكنهم المطالبة بهذه الممتلكات «فقط إذا لم يكن لديهم علاقات مثبتة» مع الجماعات المناهضة للدولة.

المادة 19 من نفس اللوائح تستثني «الإقامة المتواضعة وأثاث الأسرة» من المصادرة وتنص صراحة على أن المحكمة «يجب أن تضمن توفير أفراد الأسرة المعالين وسائل ملائمة للعيش».

عائلة بلا مأوى

إيمان صادقي، 25 عاما، أخبر منظمة العفو الدولية أن عائلته ستصبح بلا مأوى إذا صادرت الدولة منزلها في طهران، وقال «هذه الممتلكات تعود إلى جدي غلام حسين صادقي، وهو عضو في مجاهدي خلق، الذي غادر إيران بعد فترة قصيرة من ثورة 1979» وتابع «عندما مات جدي، ورث والدي هذه الخصائص وسيطر عليها لسنوات عديدة. قضت المحكمة بأنه يجب مصادرة هذه الممتلكات، لأنها تخص جدي. لقد أخذوا بالفعل جميع عقارات جدي في كاشان ومتجرنا في طهران حيث عملنا. الآن يريدون مصادرة المنزل الذي نعيش فيه»

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قبل سجنه الحالي، قضى حسن صادقي ست سنوات في السجن في الثمانينيات من عمر 15 إلى 21 عاما بسبب مشاركته في أنشطة سياسية تتعلق بجماعة مجاهدي خلق. تم إعدام الآلاف من السجناء السياسيين الذين يزعم أن لهم صلات بجماعة مجاهدي خلق دون محاكمة خلال الثمانينيات من القرن الماضي عندما عملت الحكومة الإيرانية على القضاء على الجماعة.

خلال ذلك الوقت، قضت زوجة حسن صادق، فاطمة مثنى، ووالدتها فردوس محبوبي، عقوبة السجن لمدة سنتين وأربع سنوات على التوالي، بينما أعدم إخوان فاطمة وكل ذلك بتهمة «التعاون مع مجاهدي خلق».

لا يزال الناس يتعرضون للسجن بموجب أحكام طويلة بالسجن حتى يومنا هذا في إيران بزعم الحفاظ على صلاتهم النشطة بجماعة مجاهدي خلق.

حرمان من العلاج

كما أخبر إيمان صادقي منظمة CHRI أنه تم حرمان والديه من العلاج الطبي، وقال «كلاهما يعاني من أنواع مختلفة من الأمراض ويحتاجان إلى علاج لكن السلطات تتجاهلهم وتمنع دخول المستشفى. والدي بشكل خاص في حالة سيئة وغير قادر على المشي. لديه قرحة وآلام في الظهر. حصلت على موعد في المستشفى على نفقتي الخاصة ومنحه الإذن لزيارة واحدة ووصف الطبيب جلسات متابعة لكن السلطات لم تسمح له بالعودة إلى المستشفى».

وقال إن معظم المشاكل الطبية لوالديه تتعلق بالسجن والتعذيب اللذين تعرضا لهما كسجناء سياسيين في الثمانينات. وقال إن والده تعرض للجلد بأسلاك سلكية على أخمص قدميه وفقد الرؤية الجزئية، وأنه عانى من مشاكل نفسية خطيرة استمرت حتى يومنا هذا.

مصادرة الممتلكات

مصادرة الحكومة للممتلكات الخاصة بالسجناء السياسيين بما في ذلك الأقليات الدينية شائعة في إيران، ففي يوليو 2017، أمرت المحكمة الثورية في ساردشت، مقاطعة أذربيجان الغربية، بمصادرة جميع الممتلكات الخاصة بالنشطاء في مجال حقوق الإنسان، هيفا مولانيا وكافه خزري. تم اتهامهم بـ «الفرار من البلاد والحصول على الدعم من وسائل الإعلام الأجنبية».

وشملت الممتلكات المصادرة بستانا مساحته 5.4 فدادين و3.7 فدادين من الأراضي الزراعية وحصة 50% من مصنع البولي إيثيلين في مدينة ساردشت.

في يوليو 2016، أعلنت أكبر جماعة بروتستانتية ناطقة باللغة الفارسية في إيران، وهي جماعة رباني، أنها جردت من ملكيتها لحدائق شارون، وهي قطعة كبيرة وقيمة من العقارات في مدينة كاراج، بواسطة منظمة تعمل تحت إشراف المرشد الأعلى علي خامنئي.

قبل شهرين، قام عضو من الطائفة البهائية المضطهدة، ضياء الله مطريفي، بتفصيل كيف صادرت الحكومة الإيرانية 50 هكتارا من أرضه في مقابلة مع منظمة CHRI، وقال «إذا أخبروني منذ اليوم الأول أنه لا يمكنني العمل في بلدي بسبب ديني، لكنت قد تركتني ولم أدخر نفسي من كل العمل الشاق» وأضاف «كان بإمكاني العمل وحياة مريحة في أي مكان في العالم، لكنني بقيت هنا لأنني أحب بلدي» «أنا واحد من أكثر المواطنين احتراما للقانون في هذا البلد»، أضاف مطريفي «طيلة حياتي، زرعت أزهارا وأعطيت الأشجار الحياة، لم يكن هذا هو العلاج الذي أستحقه».