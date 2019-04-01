شكرا لقرائتكم البنتاغون يعلق رسمياً تسليم طائرات F - 35 إلى تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الولايات المتحدة الإثنين أنها ستعلّق تسليم تركيا كل شحنات المعدات المتعلقة بمقاتلات إف-35 الأميركية، لثني أنقرة عن الحصول على المنظومة الروسية المضادة للصواريخ إس-400.
وقال متحدث باسم البنتاغون "بانتظار قرار صريح من تركيا بالامتناع عن تسلّم نظام إس-400، تم تعليق عمليات التسليم والأنشطة المرتبطة بتفعيل القدرات التشغيلية لطائرات إف-35 في تركيا". وأضاف "حوارنا مستمر مع تركيا في شأن هذه المسألة المهمة".
وتابع المتحدث "الولايات المتحدة تواصل تحذير تركيا من العواقب السلبية لاستحواذها المعلن لمنظومة إس-400. هذا يعرّض للخطر استمرار مشاركة تركيا في برنامج إف-35".
وقال "نحن نأسف بشدة للوضع الحالي الذي تُواجهه شراكتنا المتعلقة بطائرات إف-35، لكنّ (وزارة الدفاع) تتخذ تدابير احترازية لحماية الاستثمارات المشتركة في التكنولوجيا الحساسة".
وقالت تركيا الجمعة إن الضغوط الأميركية الهادفة إلى تراجعها عن الحصول على منظومة اس-400 الدفاعية الروسية، "مخالفة للقانون الدولي"، مضيفة أنّها ستحترم الاتفاق الموقع مع موسكو بهذا الشأن.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنطاليا "وقعنا اتفاقاً مع روسيا، وهذا الاتفاق سار. ونحن حالياً بصدد مناقشة التسليم".
وتابع تشاوش اوغلو "أن يعترض بلد ثالث (...)، فهذا مخالف للقانون الدولي".
وقال "يجب على الجميع أن يدرك أن عقلية (أريد هذا، أريد أن يحصل هذا الأمر على هذا النحو) لم تعد قائمة اليوم".
وحذرت الولايات المتحدة تركيا مرارا من أن منظومة صواريخ إس-400 الروسية التي تستهدف شرائها ستقوض أمن طائرات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.
وتركيا شريك في إنتاج ذلك النوع من الطائرات الشبح، وترفض حتى الآن التراجع عن خطتها لشراء المنظومة الروسية.
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