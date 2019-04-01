شكرا لقرائتكم الجزائر.. تعزيزات أمنية كبيرة في محيط التلفزيون الرسمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل "العربية"، مساء الإثنين، عن وجود تعزيزات أمنية مكثفة أمام مقر التلفزيون الرسمي الجزائري.

وذكر أن عربات الأمن انتشرت أمام مقر التلفزيون الرسمي، وأن هناك رجال أمن دخلوا إلى المقر، ثم انسحبت بعد ذلك.

جاء ذلك بعدما، أكد بيان صادر من رئاسة الجمهورية الجزائرية، الاثنين، أن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، سيستقيل قبل نهاية عهدته.

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وتنتهي العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة يوم 28 أبريل/نيسان، فيما تتواصل الاحتجاجات في الجزائر ضد ترشحه للعهدة الخامسة.

وذكر البيان الرئاسي أن "بوتفليقة سيواصل إصدار قرارات هامة خلال الفترة الانتقالية بعد موعد استقالته".

وقال البيان إن "الفترة الانتقالية ستنطلق اعتباراً من تاريخ استقالة بوتفليقة".

هذا وأعلنت 12 نقابة جزائرية رفض تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة وهي مؤلفة من 27 وزيراً بينهم 6 وزراء من الفريق السابق.، وقررت إضرابا عاما يوم 10 أبريل/نيسان.