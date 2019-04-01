شكرا لقرائتكم خبر عن الجار الله مهاجما "أردوغان": الوضع الإقتصادى يحدد من ينجح ومن يخسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسباب عديدة أدت إلى تراجع شعبية حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، "العدالة والتنمية"، فى الانتخابات المحلية، التى أجريت فى تركيا، خاصة أن أنقرة شهدت أزمات اقتصادية عديدة، بجانب حملات قمعية من قبل السلطات التركية ضد المعارضين لأردوغان.

الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله ، علق على انتخابات المحليات التركية قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن النصر الانتخابي يتم في حال المصوت لهم من رجال السلطة قد حققوا لأوطانهم أوضاع اقتصادية ناجحة.





وأضاف الجار الله، "أحزاب أردوغان تقدموا للانتخابات والبلاد التركية في أوضاع اقتصادية متدنية، والوضع الاقتصادي السئ لتركيا هو الذي حدد من ينجح ومن يخسر، فاليوم الليرة التركية ازداد انخفاضها".