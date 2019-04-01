بالصور .. بعد ما حققه من إنجازات في محطة مصر .. رواد فيس بوك يطالبون بتكليف كامل الوزير بإدارة وزارة الصحة .. هالة صدقي : راجل فعلاً قد المسئولية

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

بعد مرور أسبوعين فقط على توليه ملف وزارة النقل ، حقق الفريق كامل الوزير إنجازات ملحوظة ، تداولها رواد فيس بوك مطالبين بتوليه وزارة الصحة .

من جانبها أشادت الفنانة هالة صدقي بأداء الوزير ونشرت بعض الصور لمحطة مصر وكيف أصبح شكلها بعد تولي الوزير ، ووصفته بقولها : راجل مصري وراجل فعلا علي قد المسئوليه

وجاءت تعليقات متابعي صفحة الفنانة الشهيرة مؤيدة لها .

وفيما يلي جانب من التعليقات



وفي بداية توليه منصبه الجديد أصدر الوزير قرارا حاسماً بإقالة نائب رئيس السكة الحديد ، وجاء نص الخبر الذي نشرته وتناولته كافة الوسائل الإعلامية في مصر كالتالي :

الوزير يقيل نائب رئيس "السكة الحديد": لا تهاون

أقال الفريق كامل الوزير وزير النقل، مصطفى سلطان نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشؤون المالية، لتقصيره في أداء عمله.

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وقال الوزير، موجّها كلامه للعاملين في محطة سيدي جابر بالإسكندرية، خلال جولته في المحطة، إنّه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في العمل بقطاعات وهيئات وزارة النقل.

وأكد وزير النقل، أنّ جولاته في محطات السكة الحديد ستكون يومية، للتأكد من انتظام العمل وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل في المحطات وسير حركة القطارات، موضحا أنّ أي فرد في المنظومة يقصر في مهام عمله، سيقال فورا.

وكان كامل الوزير قد قرر، تعيين المهندس نادر سمير رئيسًا للهيئة العامة للطرق والكباري خلفًا للواء عادل ترك الذي انتهت مدة رئاسته للهيئة لبلوغه سن المعاش.

وفيما يلي أحدث قرارات أصدرها الوزير حتى الساعات الماضية

​كامل الوزير يُعين نادر سمير رئيسًا لهيئة الطرق والكباري

كما قرر الوزير، إسناد مهام رئاسة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري للواء عادل ترك.

وتتبع الشركة القابضة للطرق والكباري 4 شركات تعمل في مجال إنشاء الطرق والكباري والمطارات والسكك الحديدية والإنشاءات، وأعمال الشبكات وأعمال الري والصرف ومختلف أعمال المقاولات، وهي: النيل العامة للطرق والكباري، والنيل العامة لإنشاء الطرق، والنيل العامة للطرق الصحراوية، والنيل العامة للإنشاء والرصف.