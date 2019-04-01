علمت قناة "LBC" أن "رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​تيمور جنبلاط​ بحث مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الشؤون على الساحة الداخلية، والتعيينات التي لها علاقة بنواب حاكم ​مصرف لبنان​ وامور اخرى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر LBC: تيمور جنبلاط بحث مع الحريري تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.