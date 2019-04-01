لمن تتوفر فيه الشروط، المخابرات الإيطاليّة تفتح أبواب العمل وهذا هو موقع تقديم الطلبات

بنقرة واحدة فقط أصبح بالإمكان التقدم إبتداء من اليوم بطلب للحصول على وظيفة "وكيل خدمات" والتجنيد بالمخابرات الإيطالية.

ويأتي هذا بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الايطالية ونقلته وسائل إعلام إيطالية سعيا وراء التميز مع تدريب محدد في بعض القطاعات مثل العلوم الإنسانية، والاقتصاد، والقانون والتخصصات الدولية.

كما يفتح في وجه الشخصيات الفنية ذات المعرفة اللغوية العالية، والذين لديهم مهارات تحليلية، أو الخبرة المكتسبة في المجالات والمنظمات أو الهيئات الأجنبية.

وكذلك ملامح عالية، وامتلاكهم المهارات المؤهلة في مختلف مجالات الأمن السيبراني، مثل البحث والرصد والتحليل ومواجهة التهديد.

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ويجب تقديم الطلب بحلول الساعة 12 ظهرًا في 10 مايو 2019 من خلال الموقع الإلكتروني التالي :www.sicurezzanazionale.gov.it باتباع الإرشادات الواردة عبر البريد الإلكتروني.

كما يُطلب من المرشحين الشباب أيضًا ان يكون لديهم "الشعور بقوة بالقيم التي تميز نظام المعلومات الأمنية للجمهورية الايطالية والولاء والسرية والشجاعة الوطنية.

*المصدر| المهاجر بريس