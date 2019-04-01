تراند اليوم : الإعلام العبري: السلطة تسلم "عصام عقل" لأميركا

رام الله/ الخليج 365

أفادت وسائل اعلام عبرية مساء اليوم الخميس أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أفرجت أول أمس، الثلاثاء، سرًا، عن عصام عقل (53 عاما)، المدان بتسريب عقارات وأراض في القدس المحتلة لجمعيات استيطانية، وصدور حكم بحقه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وأوضحت قناة "كان" العبرية أن الإفراج عن عقل، وهو مقدسي يحمل الهوية الإسرائيلية والجنسية الأمريكية، جاء بموجب اتفاق سري توصلت له السلطة الفلسطينية، قبل يومين، مع الإدارة الأميركية.

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ولفتت القناة إلى أن إدارة الرئيس ترامب وسلطات الاحتلال الإسرائيلية، مارست ضغوطًا على أجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، لإطلاق سراح عقل، الذي اعتقل بعد موجة احتجاجات نظمها مقدسيون، تنديدًا بعمليات تسريب عقارات وممتلكات فلسطينية للمستوطنين مقابل مبالغ مالية.

وفي وقت سابق، كشفت القناة أن السلطة تعتزم تسليم عقل للولايات المتحدة، في أعقاب دعوة السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، السلطة لإطلاق سراحه.

وبينت أن الولايات المتحدة مارست في الأيام الأخيرة، ضغوطًا على السلطة للإفراج عن المعتقل، منبهة إلى أن مسؤولين أميركيين زاروه في المعتقل.