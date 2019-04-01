تراند اليوم : السلطة تقرر تسليم عصام عقل لأمريكا وهذا السبب

القدس المحتلة / الخليج 365

قال مسؤول فلسطيني كبير، بأن السلطة الفلسطينية قررت تسليم عصام عقل المدان ببيع اراض لليهود الى الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة "ريشت كان" العبرية عن المسؤول الفلسطيني، أن عقل الذي يحمل الهوية الاسرائيلية والجنسية الأمريكية من سكان بيت حنينا حكم من قبل محكمة فلسطينية الاسبوع الماضي بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة.

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وأضاف المسؤول، أن السلطة تتعرض لضغوط أمريكية كبيرة وعدد من ممثلي الولايات المتحدة زاروه في سجنه برام الله.

ووفقا للمسؤول، قررت السلطة بعد لقاءات بين مسؤولين أمنيين في السلطة ونظرائهم الأمريكيين تسليم عقل للولايات المتحدة بعد انتهاء الاجراءات القانونية بحقه.

وأشار الى أن هناك معارضة لدى مسؤولين في السلطة لخطوة تسليم عقل، لكن المتهم اصبح يشكل عبئا على السلطة فقررت أن تنهي قضيته.