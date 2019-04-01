طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، الجماعات المسلحة الموالية للحكومة بالمساعدة في إخضاع الاضطرابات التي تشهدها البلاد في الفترة الراهنة، كما أعلن عن خطة تستغرق 30 يومًا تهدف إلى ترشيد الكهرباء.
وقال مادورو إنه لا خيار لديه سوى اتخاذ تدابير صارمة، في الوقت الذي تقوم فيه حكومته بإعادة بناء قطاعاترئيسية من الشبكة الوطنية للكهرباء بفنزويلا بعد موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها البلاد منذ الـ7 من مارس الماضي، حسبما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
كما أشار إلى أن فنزويلا عانت من سلسلة من "الهجمات الوحشية" التي دبرها خصومه السياسيون إلى
ووجه الرئيس الفنزويلي مؤيدي الحكومة "الثورية والوطنية" والجماعات المُسلحة الموالية للحكومة للاحتشاد من أجل الدفاع عن سلامة كل حي في أرجاء البلاد، وذلك وسط مخاوف متزايدة من أن تشهد الأزمة في فنزويلا مرحلة جديدة من العنف.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفنزويلي يدعو الجماعات المُسلحة للمساعدة في إنهاء الاضطرابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.