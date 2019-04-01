خبراء لـ «الاتحاد»: تراجع الاقتصاد وافتعال الأزمات وراء هزيمة حزب أردوغان

أحمد عاطف (القاهرة)

اعتبر معارضون أتراك وخبراء في الشأن التركي خسارة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لخمس مدن رئيسة في تركيا بالانتخابات المحلية أنها بمثابة استفتاء على شعبية حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدين أن هذه النتائج تعبر عن تزايد حجم السخط الشعبي لتراجع الاقتصاد التركي وارتفاع معدلات التضخم ونسب البطالة.

ووصفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية نتائج الانتخابات المحلية التركية بأنها بمثابة «انتكاسة كبرى» لحزب أردوغان، وبمثابة رد فعل عنيف من الناخبين بسبب ما اعتبروه سوء إدارة الاقتصاد التركي.

وغرد كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة في البرلمان التركي على حسابه بـ «تويتر»، قائلاً «بعد هزيمة أردوغان وحزبه في إسطنبول وانقرة وازمير.. لقد جاء الربيع إلى تركيا».

وقاد أردوغان حملة حزبه في الانتخابات المحلية تحت شعار الأمن القومي «بقاء تركيا أو زوالها»، ولكن يبدو أن الناخبين كانت بوصلتهم هي الوضع الاقتصادي، حيث أشارت استطلاعات قبيل التصويت إلى أن 80% من الناخبين يعتبرون الاقتصاد هو الأولوية، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة والبطالة هناك.

ويعاني الاقتصاد التركي حالة ركود مع ارتفاع التضخم إلى 20%، وخسارة الليرة التركية 30% من قيمتها منذ انتخاب أردوغان رئيساً للبلاد في يونيو 2018. وخسارة حزب العدالة والتنمية 5 مدن رئيسة، تمثل 40% من سكان تركيا، جاءت بعد فوزهم سابقاً بالاستحقاقات الانتخابية كافة منذ انتخابات نوفمبر 2002 أي نحو 16 عاماً. ولأول مرة يخسر تيار حزب العدالة والتنمية رئاسة بلدية أنقرة منذ 1994.

واعتبر المعارض التركي تورغوت أوغلو، مدير تحرير صحيفة زمان التركية، في اتصال هاتفي مع «الاتحاد» من لندن، أن الخسارة التي مني بها حزب العدالة والتنمية، خاصة في المدن الكبرى، مثل إسطنبول وأنقرة وازميل، كان بمثابة كسر الحدود النفسية للشعب التركي، قائلاً «ظهر في تركيا رجل سياسي جديد، وهو أكرم إمام أوغلو يلتف حوله الكثيرين بعدما أكدت النتائج غير الرسمية بفوزه ببلدية إسطنبول».

وشهدت انتخاب رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية في تركيا مشاركة نحو أكثر من 47 مليون ناخب، وفاز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض منصور يافاش برئاسة بلدية أنقرة، وكذلك تقدم مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو على مرشح العدالة والتنمية ورئيس الوزراء السابق على بدلديريم في إسطنبول.

وعدد كرم سعيد، الخبير في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية في القاهرة، أسباب خسارة حزب أردوغان للانتخابات المحلية، معتبراً أن أولها أن المعارضة التركية اهتمت طوال الفترة الماضية بالجانب الخاص بالأيديولوجية الفكرية على حساب الجانب الاقتصادي، قائلاً «هي أمور لا ترتبط باهتمامات العامة في أي دولة، الأمر الذي كان يؤدي إلى خسارتهم في مختلف الانتخابات سواء المحليات أو البرلمان، ومؤخراً رئاسة الجمهورية والتي كسبها حزب العدالة والتنمية جميعها». وأشار إلى أن البيئة الداخلية التركية كانت توحي بشكل واضح بخسارة أردوغان وحزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية هذا العام، نظراً للأزمة الاقتصادية واستمرار السماح بدخول اللاجئين إلى تركيا طوال هذه السنوات.

وأضاف أن خطاب المعارضة أصبح أكثر تناسقاً مع توجهات الشعب التركي، حيث أصبحوا أكثر التحاماً مع المواضيع العامة كالاقتصاد، بالإضافة إلى رفض التدخل العسكري في البلدان المجاورة خاصة في الجانب السوري.

وأشار الخبير في مركز الأهرام إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة كانت توحي بوجود تكتل حقيقي من المعارضة أمام حزب العدالة والتنمية، وحققت فيها المعارضة نسبة 49%، فيما قدم الأكراد برنامجاً حقيقياً سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الخارجي يتفق مع عملية إدارة الدولة التركية، لافتاً إلى أن استمرار تكتل المعارضة في الانتخابات سيجعل هناك مزيداً من الضغط على حزب العدالة والتنمية.

وأكد كرم أن الحزب الحاكم لم يتمكن من تخطي الأزمة الاقتصادية الفادحة طوال الفترة الماضية، مع استمراره في التدخل في سياسات البنك المركزي، ما أدى لوجود تضخم في الموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عاماً، بالإضافة إلى وصول معدل البطالة إلى 13% في الوقت الذي يرفض فيه أردوغان خفض سعر الفائدة.

وقال محمد عبدالقادر، رئيس تحرير مجلة «شؤون تركية»، إن انتخابات المجالس المحلية كانت تمثل الفرصة الأخيرة لأحزاب المعارضة في تركيا الفرصة الأخيرة لأحزاب المعارضة، بعد تمكن حزب العدالة والتنمية وأردوغان من الفوز بانتخابات الرئاسة والبرلمان، بالإضافة إلى تمرير التعديلات الدستورية وتحويل نظام الحكم إلى رئاسي بعدما كان برلماني لفترة طويلة جداً.

وأضاف عبد القادر أن الأزمة الاقتصادية التي مرت بها الدولة التركية، كان لها العامل الأكبر في تحقيق مكاسب المعارضة الأخيرة، مشيراً إلى أن تحول النظام إلى رئاسي بدلا من برلماني، أدى إلى تحمله تبعات كافة التأثيرات السلبية على الدولة التركية، خاصة مع وجوده رئيساً واحتلال حزبه كافة مفاصل الدولة.

وأوضح عبدالقادر أن افتعال الحكومة التركية أزمات غير موجودة من الأساس، وأهمها الأزمة مع أميركا والتي أدت لشبه حصار اقتصادي على تركيا لفترة وجيزة قبل أن يتم التراجع من قبل أردوغان عن تصريحاته المثيرة، أثرت على مواقف الناخب التركي.