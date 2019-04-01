كوريا الجنوبية تبدأ في استخراج رفات الجنود المفقودين من الحرب الكورية

ذكرت وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أن سول قد بدأت في استخراج رفات الجنود المفقودين من الحرب الكورية على الحدود بين الكوريتين بدون مشاركة كوريا الشمالية.

وقالت محطات الإذاعة الكورية الجنوبية إن الدولتين كانتا قد اتفقتا على بدء عمليات الحفر معاً، لكن لم يحضر أحد من كوريا الشمالية في الموقع المتفق عليه في الجزء الشرقي من المنطقة منزوعة السلاح.

وبحسب ما أعلنته وزارة الدفاع في سول، لم ترد كوريا الشمالية على الاستفسارات بشأن المشروع.

يذكر أن البحث المشترك عن الجنود المفقودين الذين قتلوا في الحرب الكورية (1953-1950) كان جزءاً من اتفاق وقعه وزيري دفاع البلدين خلال قمة عقدت في بيونج يانج في سبتمبر الماضي.

وشمل الاتفاق أيضا تطهير المنطقة منزوعة السلاح من الألغام. واعتباراً من أول إبريل إلى نهاية أكتوبر كان من المقرر اشتراك مئة جندي من كلا البلدين في البحث.

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