كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار سعودي جديد بشأن المسجد الحرام والتنفيذ قبل شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية، في استعراض استعدادات وخطط الجهات لاستقبال شهر رمضان المقبل.

وكان في مقدمة التحضيرات، تركيب سور في سطح المسجد الحرام، وذلك لحماية المصلين، وفقا لصحيفة "صدى" السعودية.

واطلع أمير مكة بالنيابة، بدر بن سلطان بن عبد العزيز، على الأعمال الجاري تنفيذها في المسجد الحرام، اليوم الاثنين، ومنها السور الجديد.

ويبلغ طول السور الذي يتم تنفيذه لحماية المصلين 500 متر، بينما يبلغ ارتفاعه 323 سنتيمترا.