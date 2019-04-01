عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمر ملكي جديد

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بالمنطقة الشرقية.

وأشار التوجيه الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه خاص "في قضايا حقوقية وليست جنائية".

وتابع بأن التوجيه الملكي شمل المعسرين "ممن لا تزيد مديونياتهم عن مليون ريال وثبت إعسارهم شرعاً وتسديد المبالغ المترتبة عليهم".

وأشارت الوكالة إلى أن قرار الملك جاء بالتزامن مع زيارته الحالية للمنطقة الشرقية.

ووصل الملك سلمان إلى المنطقة الشرقية أمس عائدا من تونس، بينما وصل الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق إليها قادماً من الرياض.

​وبحسب موقع صحيفة "تواصل" السعودية أمس يتوقع أن يعقد مجلس الوزراء برئاسة العاهل الملك سلمان جلسته هذا الأسبوع بالمنطقة الشرقية، وذلك لتزامن موعد انعقاد الجلسة مع الزيارة المرتقبة له للمنطقة الشرقية.

​وأثناء زيارته للمنطقة الشرقية وضع ولي العهد السعودي حجر الأساس لمشروع إنشاء مركز الحرب الجوي، خلال تفقده قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.