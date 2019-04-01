كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أمريكا توقف تزويد تركيا بمكونات خاصة بطائرات "إف -35" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية تزويد تركيا بمكونات لازمة لطائرات "أف -35" الشبحية، بسبب خطط أنقرة لشراء منظومة "إس -400" الروسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمريكي، قوله، اليوم الاثنين 1 أبريل / نيسان، أن الولايات المتحدة توقفت عن تزويد تركيا بالمعدات اللازمة لطائرات "إف —35" الشبحية، بسبب خطط أنقرة لشراء منظومة صواريخ "إس — 400" الروسية.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن واشنطن أبلغت تركيا بأن المنتجات المرتبطة بخطط تسليم "إف-35"، لن يتم إرسالها إلى أنقرة بعد الآن".

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وقالت الوكالة إن هذا الإجراء يمثل أول خطوة صارمة من الولايات المتحدة الأمريكية تجاه تركيا، بسبب خطط أنقرة الخاصة بشراء منظومة

وخلال الأيام الماضية، أخبر مسؤولون أمريكيون نظرائهم الأتراك، أن واشنطن لن ترسل إليهم المعدات اللازمة لاستلام مقاتلات "إف — 35"، بحسب الوكالة، التي أِشارت إلى أنها حصلت على تلك المعلومات من مصادر على دراية بالموضوع.

وقالت إن المعدات كان خاصة بالتدريب لاستقبال المقاتلات، إضافة إلى شحنات خاصة بها.

ويرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاستجابة لطلب واشنطن، حليف أنقرة في حلف الناتو، بشأن إيقاف صفقة شراء منظومة "إس 400" الصاروخية الروسية، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتين الأمريكية.