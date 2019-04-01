كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللغة العربية تدخل لأول مرة في تعداد الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط الحكومة الأمريكية لجمع استجوابات التعداد السكاني لعام 2020 باللغة العربية التي تعتبر واحدة من أسرع اللغات نمواً في أميركا.

ووفقاً لآخر استطلاع أمريكي فإن أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة يتحدثون اللغة العربية في المنزل، حسب ما ذكره تقرير لقناة "الحرة" التلفزيونية.

ومن المتوقع أن يساعد السماح للأسر بالمشاركة في التعداد بلغتهم المفضلة الحكومة على جمع بيانات بشكل أدق.

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وتعدد خيارات اللغة يسهم أيضاً في خفض تكلفة التعداد السكاني.

وتساعد معرفة التعداد السكاني التي تتم كل 10 سنوات في تحديد التمويل الفيدرالي للخدمات بالولايات، ونصيب كل ولاية من مقاعد الكونغرس والكليات الانتخابية.

وإلى جانب اللغة العربية، تمت إضافة لغات أخرى تشمل الفرنسية والكريولية (هايتي)، واليابانية، والبولندية، والبرتغالية، والتاغالوغية (الفلبين).

وتنضم اللغات الجديدة إلى الإنكليزية، والصينية، والكورية، والروسية، والإسبانية، والفيتنامية، بما مجموعه 13 لغة.