كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. قائمة الممنوعين من السفر في الجزائر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة جزائرية قائمة بأسماء شخصيات، أصدرت السلطات الجزائرية، أمرا بمنعهم من مغادرة البلاد، ضمن إجراءات احترازية بحقهم.

أوردت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الاثنين، قائمة بأسماء رجال الأعمال والشخصيات الممنوعة من السفر، التي تم توزيعها على كل المعابر الحدودية والمطارات والموانئ بالبلاد.

فيما يلي الأسماء الواردة في القائمة: كونيناف رضا، كونيناف نواح طارق، كونيناف عبد القادر كريم، حداد علي، طحكوت محي الدين، طحكوت ناصر، حداد عمر، طحكوت بلال، طحكوت رشيد، بعيري محمد، ولد بوسيف محمد، بودينة براهيم.

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وصدرت الأوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني، عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، حسبما جاء في البيان الذي نشرته صحيفة الخبر المحلية.

وقال البيان "تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني".

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير، حراكا شعبيا كبيرا يرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة التي تنتهي الشهر المقبل، وهو ما رد عليه بوتفليقة بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الشهر المقبل والدعوة لندوة وطنية لرسم مسار المرحلة المقبلة تفضي لانتخابات لا يترشح لها.