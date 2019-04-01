كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير تركي: الليرة انخفضت بنسبة 35 % متأثرة بنتائج الانتخابات المحلية التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق كرم سعد، المتخصص في الشئون التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على نتائج الانتخابات المحلية التركية قائلًا: "المعارضة التركية نجحت في تقديم خطاب سياسي مغاير لما يقدمه حزب أردغان.

وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن أردوغان فقد أكثر من 8% من مقاعد المحليات مقارنة بالانتخابات السابقة، منوها إلى أن بعض الأحزاب التركية استطاعت أن تتغلب على حزب أردوغان.

وتابع الخبير في الشؤون التركية أن قيمة الليرة انخفضت بنسبة 35 % متأثرة بنتائج الانتخابات المحلية التركية، لافتا إلى أن حزب أردوغان نجح في بعض البلديات التي لا قيمة لها، والمعارضة نجحت في المدن الكبرى مثل أنقرة واسطنبول.

هذا وقد تلقى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، ضربة موجعة بخسارته المدن الكبرى الرئيسية مثل "أنقرة" العاصمة الإدارية و"اسطنبول" العاصمة الاقتصادية، وبإضافة "إزمير" يعني فقدان ربع سكان البلاد في الانتخابات البلدية.

وأظهرت النتائج الأولية تقدم مرشح تحالف المعارضة منصور يافاش على محمد أوزاسيكي مرشح تحالف "الأمة" الذي يقوده حزب "أردوغان" بفارق نقطتين، ليعود الحزب الجمهوري لرئاسة بلدية "أنقرة" بعد غياب 25 عاما، وهي التي كانت خاضعة لسيطرة الحزب الحاكم الذي يقول أنه صاحب مرجعية إسلامية ومن قبل أسلافه من التيارات الإسلامية.

وقالت صحيفة "حرببت" التركية، إن "يافاش" استطاع هزيمة منافسه كونه يتمتع بخبرة كبيرة في الإدارة المحلية، كما أنه عرف بإصراره على الفوز في الانتخابات السابقة وهو معروف لدى أبناء العاصمة عكس منافسه "أوزاسيكي" الذي يفتقد إلى الشعبية، وفق الصحيفة.روعين ليتم بعد ذلك إحالتهما لمجلس النواب ليصبحا قانونين اعتبارا من 1 يوليو 2019 ومن ثم تطبيق الزيادات بعد هذا الموعد".

