كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وورلد بوليتيكس ريفيو": لهذه الأسباب تدعم روسيا "عمر البشير"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال موقع "وورلد بوليتيكس ريفيو"، اليوم، إنّ الدعم الروسي للحكومة السودانية بدأ يجذب الاهتمام الدولي في الوقت الذي تدخل فيه الاحتجاجات في السودان التي تدعو إلى إقالة الرئيس عمر البشير شهرها الرابع.

وكتب الكثير عن النشاط الروسي، سواء علنيًا أو سريًا، في أماكن، مثل سوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وفنزويلا، ولكن حتى الآن، لم يتم إيلاء اهتمام يذكر نسبياً لمشاركة موسكو في السودان، والذي يعد ركيزة أساسية لنهج روسيا تجاه أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولهذا السبب، ستظل تتمتع بدعم روسي على الرغم من الصراع الداخلي.

وأشار إلى أنّ علاقة روسيا بالسودان ليست جديدة، حيث تقوم موسكو بتصدير كميات كبيرة من المعدات العسكرية إلى البلاد منذ عقود، حتى بعد فرض حظر الأسلحة من قبل الأمم المتحدة في عام 2005، وكانت السودان أول دولة عربية تشتري طائرة روسية من طراز سو-35.

ولكن ما تغير مؤخرًا هو عمق التزام روسيا، والذي يشمل الآن مصالح اقتصادية كبيرة ويؤكد اعتماد موسكو على السودان كنقطة انطلاق لأهدافها الإستراتيجية الأوسع في إفريقيا: الوصول إلى البحر الأحمر والموارد الطبيعية، والتوسع العام من تأثيرها الإقليمي.

وتابع الموقع السياسى الدولى :"أنّ الوصول إلى البحر الأحمر أصبح مصدر قلق بالنسبة لروسيا، حيث تحاول التنافس مع القواعد الأمريكية والصينية في جيبوتي، بعد أن رفضت جيبوتي طلبًا روسيًا بإنشاء قاعدة، وكانت السودان وإريتريا، هما البديلان الوحيدان القابلان للتطبيق في المنطقة.

وأشار المسؤولون الروس والسودانيون إلى وجود قاعدة قيد العمل، بالإضافة إلى اتفاقيات تسمح للسفن البحرية بالرسو في موانئ بعضها البعض.

وفي الوقت نفسه، فإن تأمين الموارد الطبيعية، وخاصة الوقود الأحفوري والمعادن، يشكّل حصة متزايدة من النشاط الروسي في السودان، مضيفة أنّه على الرغم من فقدان 75 في المائة من احتياطياتها المؤكدة من النفط بعد حصول جنوب السودان على الاستقلال في عام 2011، تحتفظ السودان بالبنية التحتية لجلب نفط جنوب السودان إلى السوق.

ومن المرجح أن تسهل الاتفاقيات الأخيرة بين البلدين تدفقًا أكبر للنفط عبر السودان، بالإضافة إلى صفقات التنقيب عن النفط مع جنوب السودان، تعمل روسيا حاليًا على إنشاء مصفاة في السودان لمعالجة النفط قبل تصديره.

كما أدى اكتشاف احتياطيات كبيرة من الذهب في عام 2015 من قبل شركة روسية إلى زيادة الاهتمام الاقتصادي بالسودان، وفي اجتماع عام 2017 مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، منح البشير إذن شركة مرتبطة بالكرملين لبدء عمليات التعدين.

وبجانب الفرص الاقتصادية، فإن التواصل الأعمق مع السودان يجعل من السهل على روسيا متابعة مصالحها الأخرى في المنطقة، وبعد اجتماع البشير مع بوتين في نوفمبر 2017، وصل عدد المواطنين الروس الذين يدخلون السودان على أساس ربع سنوي إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

ويعزى جزء من التدفق إلى وصول المرتزقة الروس الذين يعملون لصالح مجموعة فاجنر المرتبطة بالكرملين، والذين تم إرسالهم لحماية المنشآت الروسية وتدريب قوات الأمن المحلية، وفي ديسمبر 2017، أظهرت لقطات مسربة المدربين الروس يعملون مع الجيش السوداني.

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ومن خلال إنشاء متجر في السودان، تتمتع فاجنر وغيرها من المرتزقة الروس بوصول أفضل إلى منشآت موسكو وامتيازات الموارد في جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان، كما يُزعم أن المرتزقة الروس دخلوا جمهورية أفريقيا الوسطى عبر السودان عدة مرات للقاء قادة المتمردين، لتشجيع مشاركتهم في عملية السلام التي ترعاها روسيا والتفاوض على تنازلات الموارد.

ومع استمرار تواصل روسيا مع جنوب السودان، فإن المقاولين العسكريين الروس أو الشركات العسكرية الخاصة المتمركزة في السودان سيكونون في وضع جيد لدخول البلاد لحماية المصالح الروسية وتدريب قوات الأمن في البلاد.

ووفقاً للموقع أنّ ارتباط روسيا المتزايد بالسودان يتم مناقشته بشكل متزايد على خلفية السخط المتزايد بين السكان السودانيين، ويكافح الاقتصاد السوداني تحت وطأة ارتفاع أسعار الوقود والتضخم والفساد على نطاق واسع، وبعد أن ضاعفت الحكومة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في ديسمبر، بدأت أحزاب المعارضة السودانية في الاحتجاج، ودعت أولاً إلى إدارة أفضل للاقتصاد ثم إلى استقالة البشير.

وأعلنت السلطات السودانية حالة الطوارئ وقمعت المظاهرات من خلال استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات والذخيرة الحية. وتقول الحكومة إن أكثر من 30 شخصًا لقوا حتفهم في الاشتباكات، لكن جماعات المعارضة تقول إن العدد أعلى بكثير، وفقاً للموقع.

ولم يكن لدى الكثير من شركاء السودان الكثير ليقولوه في الدفاع عن النظام في الخرطوم، لكن روسيا ظلت حليفا قويا، وخلال الأزمة، واصل بوتين ومسؤولون روس كبار آخرون عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع نظرائهم السودانيين، حتى أنهم ذهبوا إلى حد دعوة البشير شخصيًا لحضور قمة روسيا- إفريقيا الأولى المقررة في أكتوبر.

وقدمت روسيا أيضاً بعض الدعم على أرض الواقع، وادعى أعضاء المعارضة السودانية والمحللون المستقلون أن المرتزقة الروس من فاجنر كانوا حاضرين في المظاهرات ويقومون بتدريب قوات الأمن السودانية لقمع المعارضة.

وأكد متحدث رسمي باسم الحكومة الروسية وجود الشركات العسكرية الخاصة الروسية في السودان، لكنه نفى مزاعم بأنها تعمل نيابة عن الحكومة الروسية، بينما من غير المرجح أن تنشر روسيا والسودان مرتزقة ضد المحتجين بشكل مباشر، فقد أبدت فاجنر ومجموعات أخرى استعدادها لتدريب وتجهيز الجيش السوداني لقمع المحتجين إذا لزم الأمر.

وفي الوقت الذي تطغى فيه الأزمات في فنزويلا واليمن وجنوب السودان على احتجاجات السودان، قد يتمكن نظام البشير من تعزيز علاقته مع موسكو للتغلب على الاضطرابات الداخلية الحالية، ويبدو أن دعم روسيا المستمر قد حقق بالفعل أرباحًا للنظام المحاصر، مما عزز ثقة شركاء السودان الآخرين في قدرة البشير على مقاومة الاحتجاجات.

وحصل السودان على قروض تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار في منتصف مارس من صندوق النقد العربي ومقره الإمارات العربية المتحدة وبرنامج تمويل التجارة العربية، وأصدرت قطر بيان دعم للنظام السوداني في أواخر يناير بعد زيارة البشير.

وطالما ظل السودان مفيدًا للمصالح الروسية، ستواصل موسكو دعم البشير أو وريث تابع له، وفي المدى القصير، لا يمكن لروسيا أن تضحي بالمزايا الاقتصادية والدبلوماسية لوجود البشير في مداره، فمن وجهة نظر الروس، يعد البشير شريكًا مخلصًا يسمح لهم بتعزيز نفوذهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بينما يتنافسون مع الصين والولايات المتحدة من أجل الوصول إلى الموارد الجغرافية.