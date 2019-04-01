كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة الجزائرية تحقق في قضايا تهريب أموال للخارج.. محلل يكشف الأسباب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، الدكتور فريد بن يحيى، إن الشعب الجزائري الأن فى وضعية تلاحم مع الجيش الوطنى، خاصة بعد قول رئيس الاركان أن الشعب والجيش الجزائري فى رؤية واحدة.

وأضاف بن يحيي عبر الفقرة الإخبارية التى تذاع على فضائية الغد، مع الإعلامية سهى أحمد، أن النائب العام والنيابة العامة فتحت تحقيق مع رجال الأعمال اللذين هربوا أموالهم فى الخارج، وكيف حصلوا على هذة الأموال.

وأوضح أن الشعب الجزائري كله يريد أن يعرف أين ذهبت أمواله وهذا ما سوف تحققة العدالة فى الجزائر.

وأشار إلى أن الشعب الجزائري طلب من الرئيس بوتفليقة، أن يستقيل ورحيل كل رجال السلطة وننتقل إلى جمهورية جديدة وبناء دولة جديدة على الديمقراطية وتناول السلطة.

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وأعلنت النيابة العامة الجزائرية فتح تحقيقات في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الأجنبية إلى خارج البلاد.

كما أكدت النيابة الجزائرية إصدار أوامر بالمنع من مغادرة البلاد كتدبير احترازي.

كانت وسائل إعلام جزائرية قد أفادت في وقت سابق بأن القضاء يحقق مع رجال أعمال مشتبه فيهم في قضايا فساد.

وأشارت إلى أن التحقيق يشمل ممتلكاتهم خارج الجزائر.