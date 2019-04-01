كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انتصاره "الصادم".. من هو المعارض الذي انتزع إسطنبول من قبضة أردوغان ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع انتصاره "الصادم" في انتخابات بلدية إسطنبول، بدأ الحديث بالازدياد عن الرجل الذي "قلب الطاولة" على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الانتخابات البلدية التي أجريت الأحد.

ونجح مرشح المعارضة إكرام إمام أوغلو، بالفوز بالانتخابات البلدية لإسطنبول، متفوقا على رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم، الذي وضعه أردوغان ليحسم معركة العاصمة التجارية لتركيا.

وفاجأ إمام أوغلو أردوغان وحزبه، بعد حصوله على 4159650 صوتا مقابل 4131761 صوتا لمرشح حزب العدالة والتنمية يلدريم، لينتزع المقعد الأهم في الانتخابات البلدية.

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وتربط محافظ إسطنبول الجديد والرئيس التركي، أوجه شبه عدة، قد تشكل تهديدا حقيقيا لأردوغان في الانتخابات الرئاسية، بعد عدة أعوام من الآن.

البداية

وولد إمام أوغلو، الرجل الذي يتحلى بـ"كاريزما" عالية، في مدينة طرابزون شمال شرقي تركيا، عام 1970، وخاض مسيرة مشابهة بشكل كبير لمسيرة أردوغان.

وتخرج إمام أوغلو في جامعة إسطنبول حاصلا على بكالوريوس إدارة أعمال، مثله مثل الرئيس الذي درس إدارة الأعمال من جامعة مرمرة.