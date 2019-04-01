كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوى من المعارضة الجزائرية تعلن تمسكها برحيل جميع رموز النظام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت قوى من المعارضة الجزائرية تمسكها برحيل جميع رموز النظام.

جاء ذلك بعد أن قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعتزم الاستقالة من منصبه قبل نهاية فترة ولايته الحالية المحددة بتاريخ 28أبريل الجاري.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مساء اليوم الاثنين، "بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته".

وأضافت الرئاسة "ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 نيسان/أبريل 2019".