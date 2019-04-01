كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة الجزائرية ترحب بقرار استقالة بوتفليقة قبل نهاية ولايته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت قوى من المعارضة الجزائرية بقرار بوتفليقة الاستقالة قبل نهاية ولايته.

جاء ذلك بعد إعلان رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعتزم الاستقالة من منصبه قبل نهاية فترة ولايته الحالية المحددة بتاريخ 28 أبريل الجاري.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مساء اليوم الاثنين، "بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 آذار/مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته".

وأضافت الرئاسة "ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 أبريل 2019".