كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء الأميركي ينصر السودان في "قضية المدمرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منعت المحكمة الأميركية العليا أقارب 17 بحارا أميركيا قتلوا في تفجير المدمرة "كول" على يد تنظيم القاعدة عام 2000، من الحصول على نحو 35 مليون دولار تعويضات من السودان، بالنظر إلى دوره المزعوم في الهجوم.

وصدر الحكم بعد 6 أيام من قرار بمنع البحارة الأميركيين الذين أصيبوا في التفجير من الحصول على تعويضات.

ورفض القضاة الاستماع للطعن الذي قدمه الأقارب في قرار محكمة أدنى درجة لصالح السودان، وفق ما نقلت "رويترز".

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وفي وقت سابق، أصدرت محكمة استئناف في ريتشموند بولاية فرجينيا، قرارا برفض الدعوى القضائية المرفوعة سنة 2010 لأنها لم تراع الإجراءات المطلوبة، إذ كان عليها أن تبعث بالشكوى إلى وزارة الخارجية السودانية بشكل مباشر، بدلا من إرساها إلى السفارة السودانية في واشنطن.

والخميس الماضي، قضت المحكمة الأميركية بأن طريقة رفع الدعوى انتهكت ميثاق الحصانة الممنوحة لهيئات السيادة الأجنبية، وهو قانون ينظم مقاضاة الحكومات الأجنبية أمام المحاكم الأميركية.

وبموجب هذا القرار، لم يعد السودان ملزما بأن يدفع أكثر من 314 مليون دولار لمجموعة البحارة الأميركيين وزوجاتهم، تعويضا عن الإصابات التي سجلت خلال الهجوم.