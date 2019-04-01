محمد رمضان يخلق أزمة في البرلمان المصري.. صعد للمسرح بسيارة فاخرة وظهر عاري الصدر -فيديو

يواجه الفنان المصري محمد رمضان، أزمة غير مسبوقة، بسبب ظهوره عاريا في حفله الأول الذي أقامه مؤخرا، إذ تقدم البرلماني المصري، سعيد حساسين بطلب إحاطة لوزيرة الثقافة حول الأمر، إضافة إلى توجيه المحامي أيمن محفوظ إنذارا لنقابة الموسيقيين لنفس السبب.

وأفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الإثنين، أن البرلماني حساسين من الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، قال في طلب الإحاطة إن رمضان دأب في العديد من أغانيه وأعماله الفنية التي ظهر بها عاريا وبصورة بلطجي، وكل من يشاهده يريد أن يفعل ما يراه من مشاهد ضرب وقتل وحرق دون مبالاة بتلك الفئة العمرية التي تشاهده”، ثم تسائل :”أين وزيرة الثقافة في الحفاظ على الذوق العام والرقص بحركات وإشارات إباحية على المسرح؟”.

وطالب نفس البرلماني بشطب عضوية رمضان من قبل نقابة الموسيقيين.

وحول نفس الموضوع، وجه المحامي أيمن محفوظ، إنذارا لنقابة الموسيقيين، معتبرا أن حفل محمد رمضان تسبب في موجة غضب بين المصريين، لأنه صعد على المسرح بسيارة فارهة وقدم أغانيه وهو عاري وقام بحركات إباحية، ما اعتبره “ارتكاب جريمة الفعل الفاضح”.

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هذا، وخلق محمد رمضان الجدل لصعوده على المسرح بسيارة “بورش”، وظهوره في بعض فقرات الحفل عاري الصدر.