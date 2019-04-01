رسميا.. المزراوي يوقع عقدا جديدا مع نادي أجاكس الهولندي – صور

وقع النجم المغربي الشاب، نصير مزراوي، نجم المنتخب المغربي لكرة القدم، والمحترف في صفوف فريق أجاكس أمستردام الهولندي، عقدا جديدا مع فريق العاصمة الهولندي، يمتد إلى غاية نهاية عام 2022، وذلك بعد أن أصبح واحدا من الركائز الأساسية للنادي.

وحضر حفل توقيع اللاعب لعقده الجديد، اليوم الإثنين، مسؤول التعاقدات في النادي، إدوين فان دير سار، ومدير النادي، بالإضافة إلى عائلته الصغيرة.

وقدم المزراوي أداءا رائعا، رفقة الفريق الأحمر والأبيض هذا الموسم، وأصبح اللاعب رقم واحد في الظهير الأيمن للفريق، كما ساهم بشكل كبير في احتلاله للمركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز، بالإضافة إلى وصوله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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حفل التوقيع، خيم عليه قرار الاتحاد الهولندي للعبة، الذي أنزل عقوبة الإبقاف لمباراتين اثنتين على اللاعب، بسبب تلقيه البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة أمام بي إس في آيندهوفن.