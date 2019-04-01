الإصابات تستنفر الجامعة قبل “الكان”.. لقجع يكلف هيفتي بمتابعة الحافيظي وحكيمي والنصيري

كلف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الطبيب العام للمنتخب الوطني، الدكتور عبد الرزاق هيفتي، من أجل متابعة الحالة الصحية للثلاثي المصاب، أشرف حكيمي، يوسف النصيري، وعبد الإله الحافيظي، الذي تعرض لإصابة بليغة في الفترة الأخيرة، ثد تحول دون مشاركته في بطولة إفريقيا للأمم القادمة.

وحسب بلاغ رسمي للجامعة، اليوم الإثنين، فإن ” فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يتابع الحالة الصحية لكل من يوسف النصيري الذي أصيب خلال المعسكر الأخير للمنتخب الوطني الأول، وعبد الإله الحافيظي، لاعب فريق الرجاء الرياضي، وأشرف حاكيمي، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني، إثر اصابتهما رفقة فريقيهم”.

وأكد البلاغ ذاته أن ” رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كلف عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب الوطني للمتابعة الدقيقة للحالة الصحية للاعبين الثلاثة”.

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ومن المرتقب أن يسافر هيفتي لإسبانيا، في الأيام القليلة القادمة، من أجل الاطلاع عن قرب على الحالة الصحية للاعبين يوسف النصيري، الذي سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع، وأشرف حكيمي، الذي أجرى عملية جراحية على مستوى القدم، في العاصمة الإسبانية، مدريد.

فيما سيطلع على الحالة الصحية لعبد الإله الحافيظي، مباشرة بعد إجراءه للعملية الجراحية، في مركز “أسبيطار” الطبي، بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويبدو أن عبد الإله الحافيظي وأشرف حكيمي، قد ابتعدا بشكل كبير عن نهائيات “كان” مصر القادم، بسبب خضوعهما لعملية جراحية، ستبعدهما عن الملاعب لمدة 3 أشهر على الأقل، فيما يحدو الناخب الوطني هيرفي رونار، أمل الاستفادة من خدمات المهاجم يوسف النصيري، الذي سيغيب لثلاثة أسابيع، بسبب إصابة على مستوى الركبة.